Открыт тендер на на продвижение интернет магазина www.besthard.ru Необходимо продвижение в основных поисковиках и категориях. Бюджет обсуждается лично с каждым.
Социальная раскрутка одного проекта
Нужно сделать грамотную социальную раскрутку проекта. См аттач.
ЗЫ. Обязательно прочитать всё задание. Цена выше не будет. Только для ответственного.
Заявки фрилансеров
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