Социальная раскрутка одного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок203 просмотра

Нужно сделать грамотную социальную раскрутку проекта. См аттач.

ЗЫ. Обязательно прочитать всё задание. Цена выше не будет. Только для ответственного.

17 лет назад
gorisvet
Алексей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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