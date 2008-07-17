Нужно продвинуть сайт в ТОП Яндекса

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен23 заявки352 просмотра

Здравствуйте!

Неодходимо продвинуть сайт по запросу "охранные пломбы"

Можно добавить от себя несколько сопутствующих запросов для посещаемости

Сайт неоптимизирован

Бюджет до 500$

Ваши предложения пишите в проект. Спасибо.

17 лет назад
petrovitch
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
Работа по проекту не вызвала нареканий. Сайт получил увеличение посетителей уже с первых дней. В результате практически за месяц поднялся в поисковике. Рекомендую.

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Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад