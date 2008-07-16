Раскрутить сайт магазина женского белья

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок309 просмотров

Нужно раскрутить в Яндексе интернет-магазин женского белья "Дикая орхидея

shop.wildorchid.com.ua

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17 лет назад
airbus
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
После продолжительных переговоров и уточнений работа ,наконец-то, пошла быстро и серьёзно. Не зря потратили деньги и время. Количество клиентов выросло прямо на глазах.

Заявки фрилансеров

Promo-Expert
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад