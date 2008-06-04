Продвижение клининговой компании

# 1 — $

Здравствуйте, компания ООО «Каскад-Холдинг», приглашает Вас принять участие в конкурсе на оказание услуг продвижения корпоративного сайта компании, расположенного по адресу: www.k-h.ru. Нам требуется подрядчик на оказание услуг поисковой оптимизации сайта под поисковые запросы, поисковых систем: Yandex, Rambler, Google.

Список ключевых слов:

(Основные)

1. Клининг;

2. Уборка помещений;

3. Клининговая компания;

4. Эксплуатация зданий;

5. Уборка офисов;

6. Профессиональная уборка;

7. Клиниговые услуги;

8. Уборка территорий;

9. Услуги уборки;

(Дополнительные)

10. Чистка ковров;

11. Химчистка ковров;

12. Мойка окон;

13. Мытье окон;

14. Генеральная уборка;

15. Чистка ковров;

Просим Вас, рассчитать два варианта стоимости:

1. Месячный бюджет на поисковое продвижение по основным ключевым словам, в трех поисковых системах.

2. Месячный бюджет на поисковое продвижение по основным и дополнительным ключевым словам, в трех поисковых системах.

Ждем Ваших предложений на e-mail: [email protected].

С уважением, менеджер по рекламе ООО «Каскад-Холдинг», Евгений Здоров.