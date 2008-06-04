Добрый день, При бюджете $300 в мес. нужно максимально увеличить трафик по одному запросу.
Продвижение клининговой компании
Здравствуйте, компания ООО «Каскад-Холдинг», приглашает Вас принять участие в конкурсе на оказание услуг продвижения корпоративного сайта компании, расположенного по адресу: www.k-h.ru. Нам требуется подрядчик на оказание услуг поисковой оптимизации сайта под поисковые запросы, поисковых систем: Yandex, Rambler, Google.
Список ключевых слов:
(Основные)
1. Клининг;
2. Уборка помещений;
3. Клининговая компания;
4. Эксплуатация зданий;
5. Уборка офисов;
6. Профессиональная уборка;
7. Клиниговые услуги;
8. Уборка территорий;
9. Услуги уборки;
(Дополнительные)
10. Чистка ковров;
11. Химчистка ковров;
12. Мойка окон;
13. Мытье окон;
14. Генеральная уборка;
15. Чистка ковров;
Просим Вас, рассчитать два варианта стоимости:
1. Месячный бюджет на поисковое продвижение по основным ключевым словам, в трех поисковых системах.
2. Месячный бюджет на поисковое продвижение по основным и дополнительным ключевым словам, в трех поисковых системах.
Ждем Ваших предложений на e-mail: [email protected].
С уважением, менеджер по рекламе ООО «Каскад-Холдинг», Евгений Здоров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10000
Есть два сайта. Один по продаже недвижимости, второй по аренде. Как жилья, так и коммерческой недвижимости. Задача, в итоге проста - получение клиентов (заявок и звонков) в количестве аренда - 20/ продажа ...Завершен17 лет назад
- $50
Здравствуйте! Срочно, необходимо поднять тИЦ моего сайта с нуля. Особо больших параметров не нужно, достаточно тИЦ 20-50. Готов выслушать любые предложения, бюджет не большой. Пожалуйста, сразу предлагайте ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется вывести в TOP-1 яндекса и гугла сайта по ключевым словам: хостинг сайт только что был сделал, так что он новенький) от вас цена и сроки и последуещее поддержка в ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно раскрутить в Яндексе интернет-магазин женского белья "Дикая орхидея shop.wildorchid.com.ua Готов выслушать ваши предложенияЗавершен17 лет назад
- $500
Здравствуйте! Неодходимо продвинуть сайт по запросу "охранные пломбы" Можно добавить от себя несколько сопутствующих запросов для посещаемости Сайт неоптимизирован Бюджет до 500$ Ваши предложения пишите в проект. Спасибо.Завершен17 лет назад
Серьезная и ответственная работа только для специалистов.Завершен17 лет назад
Требуется ручная регистрация в белых каталогах, с подробным отчетом жду ваших предложений в формате "х$ за каталог" также готов обсудить ваши прдложения по линкбилдингуПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день веблансеры, нужно продвинуть один сайт по одному запросу, частота запроса 1982 человека в месяц! Показатели сайта не нулевые, продвигать нужно в гугле украины! Если готовы пишите в личку, я отвечу какой сайт и ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужна ТОЛЬКО ручная регистрация в каталогах. (+ составление уникальных описаний) Никаких автоматических регистраций. В крайнем случае допускается FreePromote оплата после проверки каждой ссылки каталоги с ИЦ 1 ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен17 лет назад