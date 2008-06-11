Научите работать с Алсабмитером

Здравствуйте!

Купил пятый алсабмитер и базу (3000 БК), но что-то туго идет освоение, а разбираться долго...

Вот и прошу, у кого есть опыт и время, подскать как ПРАВИЛЬНО заполнять ОПИСАНИЯ К ПРОЕКТУ и ПРОВОДИТЬ САМУ РЕГИСТРАЦИЮ (не понял, чем автоматическая регистрация отличается от полуавтоматической и т.д.

Заранее благодарен за ответы!