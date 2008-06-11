Научите работать с Алсабмитером

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок232 просмотра

Здравствуйте!

Купил пятый алсабмитер и базу (3000 БК), но что-то туго идет освоение, а разбираться долго...

Вот и прошу, у кого есть опыт и время, подскать как ПРАВИЛЬНО заполнять ОПИСАНИЯ К ПРОЕКТУ и ПРОВОДИТЬ САМУ РЕГИСТРАЦИЮ (не понял, чем автоматическая регистрация отличается от полуавтоматической и т.д.

Заранее благодарен за ответы!

17 лет назад
i-love-web
Василий 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

softsp
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо, приятно было сотрудничать! Адекватный человек, понимает все с первого раза! моя оценка 10 из 10

Заявки фрилансеров

softsp
37 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад