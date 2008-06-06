Вывод в ТОП-10 Google, Yandex, Rambler

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок331 просмотр

Цель: 1) Выведение сайта в ТОП-10 Google, Yandex, Rambler.

2) Привлечение потенциальной аудитории на сайт

Тематика сайта: Продажа видео-контента

Язык программирования сайта: ASP 2.0

Набор ключевых запросов: скачать фильмы, скачать кино, скачать видео, скачать мультфильмы и т.п.

Сроки исполнения: 1-3 месяца

Будут рассмотрены все предложения (но только фрилансеров с белыми методами)

Возможно постоянное сотрудничество для поддержки сайта

Жду ваших предложений по ISQ: 430-706-994 и по E-mail: [email protected]

17 лет назад
DyEV
43 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров