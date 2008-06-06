В создании и дальнейшем продвижении веб-сайта требуется участие SEO-специалиста.

Цель: выведение сайта в ТОП-10 Google, Yandex, Rambler.

География целевой аудитории: Москва

Тематика сайта: Клининговая компания

CMS: Joomla (+ SEO хаки и модули которые будут вам необходимы)

Набор ключевых запросов: уборка офисов, уборка квартир, уборка коттеджей, уборка помещений, клининг.

Ждем предложений с указанием стоимости ваших услуг и условий работы по данной конкретной работе, внимание акцентируем на наиболее полные ответы и предложения. (Варианты подобные "Сделаем, стучитесь в аську" рассматриваться не будут)

С удовольствием пообщаемся лично для выяснения всех аспектов работы: [email protected] либо ICQ: 86-09-22-30