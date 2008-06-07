Нужна раскрутка сайта

Приглашаю в команду ответственного человека, готового порабоать, ради финансовых благ!

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Сайт новый...

Само-собой необходима раскрутка... Оплата: 50% с дохода от сайта. Полагаю предложение выгодное.. Здесь все зависит только от раскрутчика, знает дело, будут деньги, причем прямо-пропорционально его работе... не знает, что от него толку...

Готов все конструктивно обсудить... пишем в личку + туда же высылаем портфолио...