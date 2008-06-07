Ищется грамотный seo-специалист для раскрутки сайта http://alllance.com/ email: [email protected] icq: 345-961-467
Нужна раскрутка сайта
Приглашаю в команду ответственного человека, готового порабоать, ради финансовых благ!
Имеется ресурс: http://photo-coffe.by.ru/
Сайт новый...
Само-собой необходима раскрутка... Оплата: 50% с дохода от сайта. Полагаю предложение выгодное.. Здесь все зависит только от раскрутчика, знает дело, будут деньги, причем прямо-пропорционально его работе... не знает, что от него толку...
Готов все конструктивно обсудить... пишем в личку + туда же высылаем портфолио...
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