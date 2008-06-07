Вывод сайта в 10-ку Yandex'a

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок324 просмотра

Жду ответа на вопросы:

1) стоимость поддержки в месяц

2) стоимость вывода на позиции

3) дополнительные условия

Крупной предоплаты не будет точно. Готовы оплатить небольшую сумму для начала. После вывода остальное.

Надеюсь на понимание!

Пишите стоимость прямо в сообщении или на доске.

Спам игнорирую сразу.

17 лет назад
tendent
Денис 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров