Приглашаю в команду ответственного человека, готового порабоать, ради финансовых благ! Имеется ресурс: http://photo-coffe.by.ru/ Сайт новый... Само-собой необходима раскрутка... Оплата: 50% с дохода от сайта. Полагаю предложение ...
Вывод сайта в 10-ку Yandex'a
Жду ответа на вопросы:
1) стоимость поддержки в месяц
2) стоимость вывода на позиции
3) дополнительные условия
Крупной предоплаты не будет точно. Готовы оплатить небольшую сумму для начала. После вывода остальное.
Надеюсь на понимание!
Пишите стоимость прямо в сообщении или на доске.
Спам игнорирую сразу.
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