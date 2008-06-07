Прогон по каталогам

Нужно сделать прогон сайта по каталогам и поисковикам. Стоимость - до 20 у.е. Нужно: составить заголовки, описание и проект а затем сделать прогон. Базы должны быть актуальные и белые. Жду предложений. Сайтов на прогон - больше 10 + постоянные заказы. Спасибо.