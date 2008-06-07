Прогон по каталогам

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок286 просмотров

Нужно сделать прогон сайта по каталогам и поисковикам. Стоимость - до 20 у.е. Нужно: составить заголовки, описание и проект а затем сделать прогон. Базы должны быть актуальные и белые. Жду предложений. Сайтов на прогон - больше 10 + постоянные заказы. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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