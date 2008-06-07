Нарастить ТИЦ/PR

Сайты новые, домены RU и COM, темы разные, тексты уникальные, в гугле-яндексе присутствуют.

Надо поднять ТИЦ/PR до хотя бы 50/3.

Оплата - только по факту.

Расскажите, сколько бы стоило за 1 сайт и, например, за 10 сайтов с учетом скидки за объем :)

Указывайте, пожалуйста, свой опыт в этой области, по возможности с примерами.

Можно на sskyba at gmail dot com.

спасибо.