Размещение ссылок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен7 заявок237 просмотров

Прогон сайта по каталогам.

Сайт - визитка рекламного агентства.

Оплата по факту размещения (за готовые ссылки).

17 лет назад
kurochkins
Slave 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$100
Сдал работу в указанный срок, причем даже в большем объеме. Рекомендую как ответсвенного исполнительного подрядчика.
Антон чётко поставил задачу и грамотно определил сроки её выполнения. Приятно работать с ответственным человеком.

Заявки фрилансеров

ViralKings
Сергей 
34 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад