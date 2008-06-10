Нужны опытные люди для продвижения игрового проекта ввв. my-game .ру Пишите в личку, об оплате договоримся напрямую.
Размещение ссылок
Прогон сайта по каталогам.
Сайт - визитка рекламного агентства.
Оплата по факту размещения (за готовые ссылки).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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