Предложение всем SEO-профи

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Есть проект, долгосрочный

Требуется раскрутка сайта, в поисковиках, и поэтому хотелось бы знать:

1. Сколько будет стоить раскрутка сайта по теме: "остекление лоджий и балконов"?

2. Сколько по времени займет попадание в топ-5/10 (для яндеса и гугла)?

3. Сколько будет стоить поддержка в топ-5/10 (для яндеса и гугла)?

4. Какие работы будут проводить с сайтом, что бы нормально шла раскрутка?

5. Что входит именно в раскрутку?

Проект долгосрочный, поэтому черная раскрутка не имеет место быть.