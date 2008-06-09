Нужна оптимизация

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок266 просмотров

Тема сайта - литература.

Требуется высокая посещаемость. По логике других сайтов-конкуренто и отзывам других оптимизаторов достичь указанных позиций реально и не очень затратно.

Все необходимые ключевые слова прописаны где надо.

Нужно не просто тупо накупить ссылок в сапе и ксапе, а с умом - и нужно все время смотреть за позициями.

Бюджеты выше от 200 долл неприемлемы.

17 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

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