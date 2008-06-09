Требуется продвижение информационно-логистического портала www. L2B.UA Интересует ЦЕЛЕВАЯ аудитория(~3000). Тоp 5 Google.com.ua, Yandex. Страны: Украина Просьба указыватьОРИЕНТИРОВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ и ПЕРИОД ВЫВОДА В ТОП, методы продвижения, а ...
Нужна оптимизация
Тема сайта - литература.
Требуется высокая посещаемость. По логике других сайтов-конкуренто и отзывам других оптимизаторов достичь указанных позиций реально и не очень затратно.
Все необходимые ключевые слова прописаны где надо.
Нужно не просто тупо накупить ссылок в сапе и ксапе, а с умом - и нужно все время смотреть за позициями.
Бюджеты выше от 200 долл неприемлемы.
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