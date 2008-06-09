Нужна оптимизация

Тема сайта - литература.

Требуется высокая посещаемость. По логике других сайтов-конкуренто и отзывам других оптимизаторов достичь указанных позиций реально и не очень затратно.

Все необходимые ключевые слова прописаны где надо.

Нужно не просто тупо накупить ссылок в сапе и ксапе, а с умом - и нужно все время смотреть за позициями.

Бюджеты выше от 200 долл неприемлемы.