Раскрутка сайта фан клуба

Предлагаю совместный проект.

Создал недавно дизайн сайта для сайта фан-клуба Линкин парк.

сделал верстку.

Сам обновляю новости на этом сайте и так далее.

Вот на каком состоянии текущий проект: http://lpfunclub.by.ru/

В ближайшее время куплю хостинг вида: linkin-park.com.ua - именно его и нужно будет раскрутить.

Вообщем нужен оптимизатор, который бы раскрутит проект....

Подпишем договор (по 50 процентов каждому доход от контекстной рекламы).

Стартового бюджета к сожалению нет!!!

Тенденция: 3000 посетителей в день на аналогичных фан-клубах.