Тема сайта - литература. Требуется высокая посещаемость. По логике других сайтов-конкуренто и отзывам других оптимизаторов достичь указанных позиций реально и не очень затратно. Все необходимые ключевые слова прописаны где надо. Нужно не ...
Раскрутка сайта фан клуба
Предлагаю совместный проект.
Создал недавно дизайн сайта для сайта фан-клуба Линкин парк.
сделал верстку.
Сам обновляю новости на этом сайте и так далее.
Вот на каком состоянии текущий проект: http://lpfunclub.by.ru/
В ближайшее время куплю хостинг вида: linkin-park.com.ua - именно его и нужно будет раскрутить.
Вообщем нужен оптимизатор, который бы раскрутит проект....
Подпишем договор (по 50 процентов каждому доход от контекстной рекламы).
Стартового бюджета к сожалению нет!!!
Тенденция: 3000 посетителей в день на аналогичных фан-клубах.
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