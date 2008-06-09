Раскрутка сайта фан клуба

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Предлагаю совместный проект.

Создал недавно дизайн сайта для сайта фан-клуба Линкин парк.

сделал верстку.

Сам обновляю новости на этом сайте и так далее.

Вот на каком состоянии текущий проект: http://lpfunclub.by.ru/

В ближайшее время куплю хостинг вида: linkin-park.com.ua - именно его и нужно будет раскрутить.

Вообщем нужен оптимизатор, который бы раскрутит проект....

Подпишем договор (по 50 процентов каждому доход от контекстной рекламы).

Стартового бюджета к сожалению нет!!!

Тенденция: 3000 посетителей в день на аналогичных фан-клубах.

17 лет назад
casper_07
35 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва

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