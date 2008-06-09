Первое место в яндексе и гугле по одному слову

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Закрыт9 заявок224 просмотра

Сайт stalintex ru по запросу "стальинтекс" на первое место в поисковиках

критерий отбора только цена в месяц

Для тек кто невнимателен нужно поднять stalintex ru

на первом месте сейчас stalinteks ru

это разные сайты и конкурирующие компании

17 лет назад
screamhome
Александр 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

albatr
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$80
14 дней

Заявки фрилансеров

albatr
Гость 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад