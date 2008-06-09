Продвижение статьями

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки197 просмотров

Продвижение интернет-магазина цифровой техники с помощью статейного маркетинга. Размещение статей с прямыми ссылками.

В приватном сообщении просьба указывать:

1. Пишите ли вы сами статьи/занимаетесь рерайтом или работаете исключительно с готовыми статьями?

2. Как решаете вопрос с уникализацией статей во избежание склейки поисковиками?

3. Какая база каталогов статей в которой производите размещение? Средние показатели тИЦ, PR?

4. С помощью какой программы производите размещение? Или вручную?

5. Работаете ли со статейными биржами? Какая стратегия продвижения по ним?

6. Каких результатов планируете достигнуть за 2-3 месяца продвижения?

17 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров