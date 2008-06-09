Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Есть проект, долгосрочный Требуется раскрутка сайта, в поисковиках, и поэтому хотелось бы знать: 1. Сколько будет стоить раскрутка сайта по теме: "остекление лоджий и балконов"? 2. Сколько по ...
Продвижение статьями
Продвижение интернет-магазина цифровой техники с помощью статейного маркетинга. Размещение статей с прямыми ссылками.
В приватном сообщении просьба указывать:
1. Пишите ли вы сами статьи/занимаетесь рерайтом или работаете исключительно с готовыми статьями?
2. Как решаете вопрос с уникализацией статей во избежание склейки поисковиками?
3. Какая база каталогов статей в которой производите размещение? Средние показатели тИЦ, PR?
4. С помощью какой программы производите размещение? Или вручную?
5. Работаете ли со статейными биржами? Какая стратегия продвижения по ним?
6. Каких результатов планируете достигнуть за 2-3 месяца продвижения?
Заявки фрилансеров
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