Продвижение статьями

Продвижение интернет-магазина цифровой техники с помощью статейного маркетинга. Размещение статей с прямыми ссылками.

В приватном сообщении просьба указывать:

1. Пишите ли вы сами статьи/занимаетесь рерайтом или работаете исключительно с готовыми статьями?

2. Как решаете вопрос с уникализацией статей во избежание склейки поисковиками?

3. Какая база каталогов статей в которой производите размещение? Средние показатели тИЦ, PR?

4. С помощью какой программы производите размещение? Или вручную?

5. Работаете ли со статейными биржами? Какая стратегия продвижения по ним?

6. Каких результатов планируете достигнуть за 2-3 месяца продвижения?