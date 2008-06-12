Задача, раскрутить сайт по психологическим тренингам. Средняя посещаемость сайта сейчас 150 человек - нужно сделать до 1000 стабильно к декабрю и дальнейшее поддержание помещаемости сайта без левых методов раскрутки....
Поднять ТИЦ сайта
Спасибо
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