Нужно продвинуть сайт по НЧ и СЧ

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок244 просмотра

Есть сайт. Тематика - брендинг, создание логотипов, фирм. стиль, полиграфия, нейминг. Нужно продвинуть по низкочастотникам и среднечастотникам. Ориентируемся на Украину. Стартовый бюджет - до 150 у.е. Нужны гарантии. Оплата - идеальный вариант, по фактам. Жду предложений по срокам и ценам. Спасибо. Есть еще много проектов на продвижение от наших клиентов.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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