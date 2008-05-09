Нужно продвинуть сайт по НЧ и СЧ

Есть сайт. Тематика - брендинг, создание логотипов, фирм. стиль, полиграфия, нейминг. Нужно продвинуть по низкочастотникам и среднечастотникам. Ориентируемся на Украину. Стартовый бюджет - до 150 у.е. Нужны гарантии. Оплата - идеальный вариант, по фактам. Жду предложений по срокам и ценам. Спасибо. Есть еще много проектов на продвижение от наших клиентов.