PR/SMO кампания

Вообщем всё в названии. Нужно провести PR или SMO кампанию, только белыми методами. Никакого спама! Если кто готов обеспечить ожидаемый результат и предоставлять полную отчетность действий, милости просим. Цены тоже можете не загибать, работаем не впервые. Сайт vyborauto.ru

Предложения оставляйте здесь, в icq не писать.

Только попрошу здесь сразу писать КОНКРЕТНЫЙ план работ, а то хватает детей-смошников. На предложения: "Пишите, договоримся" отвечать не буду. Только план и затраты. Ваши сообщения не будут видны конкурентам.