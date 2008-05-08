Партнерство - СЕО + продвижение

Есть ряд своих проектов (разработка сайтов, граф. дизайн и т.д.). Интересует партнерство к сео-компаниями и оптимизаторами.

Суть его:

Мы - даем Вам клиентов, за %. Вы выводите их в топ. Все довольны.

Вы - кроме работы с клиетом, работаете с нашими сайтами, выводя их в топ. За это получаете еще больше клиентов + % с заказов (если есть желание).

Зачем нужно:

Мы хотим найти постоянного партнера, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может выводить сайты белыми методами в ТОП, и запрашивает адекватные цены.

Жду предложений. Спасибо.