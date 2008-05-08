Требуеться проанализировать сайт http://best-curs.info и составить для него ключевые слова(фраза) для поисковиков.
Партнерство - СЕО + продвижение
Есть ряд своих проектов (разработка сайтов, граф. дизайн и т.д.). Интересует партнерство к сео-компаниями и оптимизаторами.
Суть его:
Мы - даем Вам клиентов, за %. Вы выводите их в топ. Все довольны.
Вы - кроме работы с клиетом, работаете с нашими сайтами, выводя их в топ. За это получаете еще больше клиентов + % с заказов (если есть желание).
Зачем нужно:
Мы хотим найти постоянного партнера, который ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может выводить сайты белыми методами в ТОП, и запрашивает адекватные цены.
Жду предложений. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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