Пояснить процесс вывода сайта в топ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок381 просмотр

Добрый день.

Разжуйте пожалуйста процес вывода сайта в топ, по пунктикам. Хочется понимать за что платишь деньги и что продавать клиентам.

Желательно в таком формате

низкочастотные запросы:

1. оптимизация

2. сео-рерайт

3. прогон по базе 1пс

средечастотные и т.д.

Спасибо. Хотим найти постоянного партнера, которые это будет делать для нас и для наших клиентов.

Спасибо. Отписывать сюда.

17 лет назад
svyatko
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16 лет назад
99 отзывов(-4)

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devl
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17 лет назад
Спасибо. Знающий человек. И объяснять умеет :)
Толковый человек. Приятно работать.
boan
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Спасибо за консультацию. Очень хорошо знает свое дело.

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devl
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boan
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