Добрый день! Необходимо продвижение сайта по следующим ключевым запросам! Это низко частотники. капитальный ремонт дома вывоз мусора москва реконструкция ремонт капитальный ремонт офисов капитальный ...
Пояснить процесс вывода сайта в топ
Добрый день.
Разжуйте пожалуйста процес вывода сайта в топ, по пунктикам. Хочется понимать за что платишь деньги и что продавать клиентам.
Желательно в таком формате
низкочастотные запросы:
1. оптимизация
2. сео-рерайт
3. прогон по базе 1пс
средечастотные и т.д.
Спасибо. Хотим найти постоянного партнера, которые это будет делать для нас и для наших клиентов.
Спасибо. Отписывать сюда.
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