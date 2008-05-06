Пояснить процесс вывода сайта в топ

Добрый день.

Разжуйте пожалуйста процес вывода сайта в топ, по пунктикам. Хочется понимать за что платишь деньги и что продавать клиентам.

Желательно в таком формате

низкочастотные запросы:

1. оптимизация

2. сео-рерайт

3. прогон по базе 1пс

средечастотные и т.д.

Спасибо. Хотим найти постоянного партнера, которые это будет делать для нас и для наших клиентов.

Спасибо. Отписывать сюда.