Добрый день! Необходимо продвижение сайта по следующим ключевым запросам! Это низко частотники. капитальный ремонт дома вывоз мусора москва реконструкция ремонт капитальный ремонт офисов капитальный ...
Требуется нарастить ИЦ
Есть сайт:
- тематика строительная
- в яке нет
- в рся нет
требуется нарастить тематический ИЦ до 100-200 или более.
с предложениями обращаться в асю 365959132 или на почту paul_mc{гав}майл.ру
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Требуется раскрутить сайт www.pdamobile.ru. Магазин должен приносить не менее 5 заказов на любые товары в сутки. Доработка движка выполняется нашим программистом по Вашим рекоммендациям. Предоплата только после поступления первых заказов. Чтобы Вы ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайта по системе платного размещения уникальных ссылок на главных страницах сайтов. Домены ресурсов, на которых будут размещены ссылки, долны быть только 2 уровня. Пакет ссылок не менее 50 шт, по цене __ рублей ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Создание сайтов поддерживающих основной проектПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен опытный специалист для раскрутки сайта детской тематики. Интересует долгосрочное сотрудничество. Обязательно - возможность подъезжать в офис для обсуждения (Москва, центр).Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть чёткая задача: повысить посещаемость сайта vyborauto.ru до 1000 человек в день. Думаю, что не нужно объяснять, что использовать необходимо только БЕЛЫЕ методы с ПОЛНОЙ отчетностью действий на почту. Время на выполнение ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо продвижение сайта www.termovata.ru в 10-ку Яндекса по следующим словам: - утепление (возможны уточнения = утепление домов, стен, эковатой и т.д.) - теплоизоляция (возможны уточнения) - эковата ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется человек для поднятия ТИЦ и PR Ваши предложения через isq 438-236-052Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется продвижение сайтов в Яндексе. Один до 1 года, 2-других больше года. Причина поиска сео специалиста - нехватка времени. Ищу человека для постоянного сотрудничества и на долго, а ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $400
В общем есть сайт: kurort-berdyansk.com Запросы: - Бердянск - отдых в Бердянске - Курорт Бердянск - и т.д. Результат первая страница google, rambler, yandex Раскрутить нужно как ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗакрыт17 лет назад