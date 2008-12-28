Необходимо продвижение сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен16 заявок325 просмотров

Добрый день!

Необходимо продвижение сайта по следующим ключевым запросам! Это низко частотники.

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Сайт уже двигался!

требуется поподание в топ 10 yandex.

Прошу присылать Ваше портфоли и используемые методы работы.

Также приглашаю оптимизаторов с опытом работы для сотрудничества в качестве freelance сотрудников в интернет агенство и участии в скоро открывающемся форуме на сайте агентства.

17 лет назад
kate_web
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

ADpro
Dondya 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад
$850
90 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работадатель просто замечательный. Очень рад что получилось посотрудничать в продвижении ряда проектов. Оплачивает поддержку каждый месяц. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

ADpro
Dondya 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва
17 лет назад

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