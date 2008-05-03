Требуется профессиональное продвижение сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть чёткая задача: повысить посещаемость сайта vyborauto.ru до 1000 человек в день. Думаю, что не нужно объяснять, что использовать необходимо только БЕЛЫЕ методы с ПОЛНОЙ отчетностью действий на почту. Время на выполнение задачи: 3 месяца. Но посещаемость необходимо поднимать по +60-70 человек в неделю. Если вы профессионал, подходите под требования и готовы дать гарантии выполнения задачи, милости прошу. Пишите здесь. В этом месяце бюджет 400 у.е. Далее посмотрим.

С уважением.