Раскрутка магазина сотовых аксессуаров

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки308 просмотров

Требуется раскрутить сайт www.pdamobile.ru.

Магазин должен приносить не менее 5 заказов на любые товары в сутки.

Доработка движка выполняется нашим программистом по Вашим рекоммендациям.

Предоплата только после поступления первых заказов. Чтобы Вы могли оценить бюджет - скажу, что простой прогон по каталогам через 1ps даёт 1 заказ в сутки (в основном идут с Google/Rambler).

17 лет назад
9998494
Игорь 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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