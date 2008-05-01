Будет сайт - и на него надо 6 слов сделать в первой десятке, причем слова - немного популярные, но совершенно конкурентов нет. Так, на них сейчас в первой десятке даже какой-то блог ...
Регистрация в каталогах
Требуется сделать регистрацию нового сайта (авто тематика) по каталогам.
Необходимо самостоятельно составить ключевые слова, названия ссылок и описания из высылаемого списка ключевых слов.
Пишите стоимость работы, сроки, реальное количество каталогов. Желательны примеры - результаты регистрации сайтов с нуля.
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