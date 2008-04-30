Дешево раскрутить 6 ключевых слов до ТОПа

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок298 просмотров

Будет сайт - и на него надо 6 слов сделать в первой десятке, причем

слова - немного популярные, но совершенно конкурентов нет.

Так, на них сейчас в первой десятке даже какой-то

блог стоит, так до них никому нет дела..

Вот, слова следующие:

японская каллиграфия

японская живопись

японская графика

японская гравюра

японские картины

японские свитки

С ценой вот только напряженка - в крайнем случае - 200 долларов, нету больше... Так что,

пишите,если что.

17 лет назад
kosutia
К.В. 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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