Дешево раскрутить 6 ключевых слов до ТОПа

Будет сайт - и на него надо 6 слов сделать в первой десятке, причем

слова - немного популярные, но совершенно конкурентов нет.

Так, на них сейчас в первой десятке даже какой-то

блог стоит, так до них никому нет дела..

Вот, слова следующие:

японская каллиграфия

японская живопись

японская графика

японская гравюра

японские картины

японские свитки

С ценой вот только напряженка - в крайнем случае - 200 долларов, нету больше... Так что,

пишите,если что.