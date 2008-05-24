Белое продвижение сайта(онлайн-магазин)

  1. Биржа фриланса
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Завершен10 заявок327 просмотров

На первую страницу в поисковиках по главным ключевым словам. Так же регистрация в каталогах, на досках, проведение рекл. компаний. Cотрудничество на постоянной основе. Жду Ваших предложений (стоимость, сроки, результат) и ICQ

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

YandexSEO
Сергей 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад
$600
Ответственный исполнитель, профессионал своего дела. Наилучшие рекомендации. Работа еще не закончена, но сайт уже в ТОП-5 Яндекса
Отличный заказчик и просто порядочный человек, побольше бы таких на этом проекте ))

Заявки фрилансеров

YandexSEO
Сергей 
34 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
17 лет назад