Прогнать сайт по социалкам

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок219 просмотров

Необходимо прогнать ресурс по социалкам. Список социалок есть. 200-500 штук. Пишите цену за 1 социалку (в моих мыслях - это 0.1$). Возможно долговременное сотрудничество.

17 лет назад
volovodius
46 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров