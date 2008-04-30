SEO-рерайт текстов

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  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт22 заявки428 просмотров

Нужно сделать СЕО-рерайт текстов с указаной плотностью и ключевыми словами.

Требования к тексту:

читабельность

простота восприятия человеком

нужные % ключевых слов.

Цена - до 5 у.е. за 1 000 символов.

Просьба оставлять предложения в формате:

цена за 1000 символов без пробелов, срок, icq, пример текста.

Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

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