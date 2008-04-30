Здравствуйте! Мы ищем одного или нескольких товарищей для регистрации сайтов по белым каталогам с гарантией подъема ТИЦ. Также, если есть другие эффективные способы, которые мы обошли вниманием по незнанию, мы готовы ...
SEO-рерайт текстов
Нужно сделать СЕО-рерайт текстов с указаной плотностью и ключевыми словами.
Требования к тексту:
читабельность
простота восприятия человеком
нужные % ключевых слов.
Цена - до 5 у.е. за 1 000 символов.
Просьба оставлять предложения в формате:
цена за 1000 символов без пробелов, срок, icq, пример текста.
Спасибо.
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