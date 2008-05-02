Требуется продвижение сайта в Яндексе.

Сайту более 1 года. Причина поиска сео специалиста - это отсутствие личного времени.

Вывод в топ ключевых слов - развод, расторжение брака, бракоразводный процесс. Слова мне эти хорошо знакомы, конкуренция по ним не большая.

Ищу человека для постоянного сотрудничества и на долго, а также закомого с происходящими изменениями.

Оплата через wmz и только при наличии результата.

Ручная покупка статей на хороших площадках за мой счет приветствуется.