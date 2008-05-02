Требуется продвижение сайтов в Яндексе.

Один до 1 года, 2-других больше года. Причина поиска сео специалиста - нехватка времени.

Ищу человека для постоянного сотрудничества и на долго, а также закомого с происходящими изменениями.

Оплата через ЯндексДеньги и только при наличии результата.

Есть возможность перебросить дополнительные сайты. Всего 12.

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