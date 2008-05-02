Раскрутка городского сайта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт8 заявок214 просмотров

В общем есть сайт:

kurort-berdyansk.com

Запросы:

- Бердянск

- отдых в Бердянске

- Курорт Бердянск

- и т.д.

Результат первая страница google, rambler, yandex

Раскрутить нужно как можно быстрее.

17 лет назад
Krizess
38 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранные исполнители

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$400
Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$400
30 дней

Заявки фрилансеров

seychas
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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