Требуется продвижение сайта в Яндексе. Сайту более 1 года. Причина поиска сео специалиста - это отсутствие личного времени. Вывод в топ ключевых слов - развод, расторжение брака, бракоразводный ...
Раскрутка городского сайта
В общем есть сайт:
Запросы:
- Бердянск
- отдых в Бердянске
- Курорт Бердянск
- и т.д.
Результат первая страница google, rambler, yandex
Раскрутить нужно как можно быстрее.
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