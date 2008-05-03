Требуется раскрутить сайт www.pdamobile.ru. Магазин должен приносить не менее 5 заказов на любые товары в сутки. Доработка движка выполняется нашим программистом по Вашим рекоммендациям. Предоплата только после поступления первых заказов. Чтобы Вы ...
Раскруткa сайта
Нужен опытный специалист для раскрутки сайта детской тематики. Интересует долгосрочное сотрудничество. Обязательно - возможность подъезжать в офис для обсуждения (Москва, центр).
Заявки фрилансеров
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