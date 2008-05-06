Добрый день! Необходимо продвижение сайта по следующим ключевым запросам! Это низко частотники. капитальный ремонт дома вывоз мусора москва реконструкция ремонт капитальный ремонт офисов капитальный ...
Прогнать по белым каталогам!
Добрый.
Требуется в ближайшие дни прогнать сайт по каталогам белым.
Сроки строгие, не выполняем сроки-делаете себе хуже.
Пишите цены на прогон по белым каталогам.
Схема работы:
- прогоняете
- отчетность приходит нам на емайл
- оплачиваем
Прогон требуется часто, делать качественно и ответственно-плюс вам.
Внимательно читайте объявление! Без отзывов и без набитого портфолио прохидим мимо и не пишем!
Комментарии только сюда, ниже поста!
Только качество!
Только человек, кто этим занимается частенько.
Нужда постоянно в случае хорошего сотрудничества.
Комментарии только сюда. Кто пишет в icq или приват - понятно, что есть что бояться, как правило мошенники.
Если Вы адекватный человек, заинтересованный в успехе, будет хорошо всем сторонам!
Заявки фрилансеров
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