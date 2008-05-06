Прогнать по белым каталогам!

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Закрыт9 заявок226 просмотров

Добрый.

Требуется в ближайшие дни прогнать сайт по каталогам белым.

Сроки строгие, не выполняем сроки-делаете себе хуже.

Пишите цены на прогон по белым каталогам.

Схема работы:

- прогоняете

- отчетность приходит нам на емайл

- оплачиваем

Прогон требуется часто, делать качественно и ответственно-плюс вам.

Внимательно читайте объявление! Без отзывов и без набитого портфолио прохидим мимо и не пишем!

Комментарии только сюда, ниже поста!

Только качество!

Только человек, кто этим занимается частенько.

Нужда постоянно в случае хорошего сотрудничества.

Комментарии только сюда. Кто пишет в icq или приват - понятно, что есть что бояться, как правило мошенники.

Если Вы адекватный человек, заинтересованный в успехе, будет хорошо всем сторонам!

17 лет назад
11reg
Артем 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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