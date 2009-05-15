SEO раскрутка сайта

Здравствуйте,

Есть задача улучшить поисковую выдачу сайта топ 10 и посещаемость сайта. Использовать необходимо только БЕЛЫЕ методы с ПОЛНОЙ отчетностью действий на почту. Время на выведение задачи: 3 месяца.

Если Вы профессионал который готов дать гарантии выполнения задачи, милости прошу. Пишите здесь.

Если данная задача будет выпонена, можно будет обсудить еще 2 проекта по раскрутки.

Предложения принимаются только в случае полной уверенности в своих силах.

Контекстные рекламы, сапы и прочее не предлагать. Имеются обширные знание в SEO, потому обманывать можно не пытаться.