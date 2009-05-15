Добрый день! Необходимо продвижение сайта по следующим ключевым запросам! Это низко частотники. капитальный ремонт дома вывоз мусора москва реконструкция ремонт капитальный ремонт офисов капитальный ...
SEO раскрутка сайта
Здравствуйте,
Есть задача улучшить поисковую выдачу сайта топ 10 и посещаемость сайта. Использовать необходимо только БЕЛЫЕ методы с ПОЛНОЙ отчетностью действий на почту. Время на выведение задачи: 3 месяца.
Если Вы профессионал который готов дать гарантии выполнения задачи, милости прошу. Пишите здесь.
Если данная задача будет выпонена, можно будет обсудить еще 2 проекта по раскрутки.
Предложения принимаются только в случае полной уверенности в своих силах.
Контекстные рекламы, сапы и прочее не предлагать. Имеются обширные знание в SEO, потому обманывать можно не пытаться.
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