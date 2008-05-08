Оптимизация сайта. Проект для sergia

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки223 просмотра

Оптимизация сайта. Поднять ТИЦ и PR.

Мариночка, сделайте нам хорошо! :) Прошлый проект вы провели просто с блеском.

17 лет назад
kramarev
Сергей 
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sergia
Эмилия 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад
Черезвычайно приятно работать! Она действительно высококлассный специалист, который делает все, для того, чтобы у заказчика все получилось! Меня первое время раздражало, что не делают так, как я говорю, но Марина всегда агрументировала свое мнение и ее действия приводили к результату лучшему, чем я ожидал!
С вами приятно работать!

Заявки фрилансеров

sergia
Эмилия 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
15 лет назад
17 лет назад

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