Оптимизация сайта. Проект для sergia

Черезвычайно приятно работать! Она действительно высококлассный специалист, который делает все, для того, чтобы у заказчика все получилось! Меня первое время раздражало, что не делают так, как я говорю, но Марина всегда агрументировала свое мнение и ее действия приводили к результату лучшему, чем я ожидал!