sergia

Эмилия Скавр sergia

 
46 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kramarev
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Оптимизация сайта. Проект для sergia
Черезвычайно приятно работать! Она действительно высококлассный специалист, который делает все, для того, чтобы у заказчика все получилось! Меня первое время раздражало, что не делают так, как я говорю, но Марина всегда агрументировала свое мнение и ее действия приводили к результату лучшему, чем я ожидал!
С вами приятно работать!
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ultrabait
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Требуется написание эротических статьй, много!
Эта девушка рождена писать книги. Статьи просто великолепны!!!
Заказчик - просто супер! Не успела отправить статью, как тут же получила оплату. Четкое ТЗ, быстро реагирует на запросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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