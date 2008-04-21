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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Черезвычайно приятно работать! Она действительно высококлассный специалист, который делает все, для того, чтобы у заказчика все получилось! Меня первое время раздражало, что не делают так, как я говорю, но Марина всегда агрументировала свое мнение и ее действия приводили к результату лучшему, чем я ожидал!
Ответный отзыв
С вами приятно работать!
$0
10 баллов
16 лет назад
Эта девушка рождена писать книги. Статьи просто великолепны!!!
Ответный отзыв
Заказчик - просто супер! Не успела отправить статью, как тут же получила оплату. Четкое ТЗ, быстро реагирует на запросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.