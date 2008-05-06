Оптимизация и промошн англоязычного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок217 просмотров

Оптимизация и промошн англоязычного сайта онлайн магазина

Цель – топ10 Google, аудитория – исключительно США. С сайтом оптимизаторы до сих пор не работали, он в девственном состоянии. Форма сотрудничества – одноразовая работа/постоянная поддержка/партнерство

17 лет назад
Commandante08
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров