Прогон сайта по каталогам

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки198 просмотров

Нужно прогнать форум http://www.alterations-sewing.com/ по англоязычным каталогам, с отчетом в виде списка линков.

Пишите что вы можете предложить различные варианты и цены.

Оплата только после отчета.

17 лет назад
Niksky
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

aloone_wolf
Владлен 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
$10

Заявки фрилансеров

aloone_wolf
Владлен 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад