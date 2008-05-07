SEO-продвижение 2х сайтов

1. www.sibinfonet.ru

Ключевые слова: финансы, деньги, онлайн-консультации, кредит, лизинг,

ипотека, факторинг, страхование, вклады, инвестиции, форум,

юридическая консультация, защита прав потребителя.

Цель увеличить посещаемость сайта. Охват только г.Новосибирск

Интересует цена, сроки, результат.

2. http://www.detiponedelnika.ru/

Этот сайт будет дорабатываться и сразу в раскрутку. Нужно вывести минимум в ТОП 10.

Запросы не продумывали, в общих чертах - рок музыка. То есть нацелено на тех кто слушает рок и в данный момент его ищет. Какие запросы можно сделать? И опять же - интересуют цена, сроки, результат.

И есть ли гарантии?