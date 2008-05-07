Хотелось бы провести оптимизацию проекта. Сделать внутреннюю перелинковку, в общим сео аудит. В предложении напишите что сделаете и за сколько.
Необходимо поднять тИЦ с 10 до 50
Необходимо поднять тИЦ до 50 (возможно больше, видно будет по цене)
Сайт новостного характера.
В Яндексе проиндексировано 7 тысяч страниц, в Google 4,5.
В ICQ и в Приват не писать!!! Предложения писать тут.
Пишем цену! Предложения без цены будут отклонятся.
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