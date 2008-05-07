Необходимо поднять тИЦ с 10 до 50

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Закрыт10 заявок172 просмотра

Необходимо поднять тИЦ до 50 (возможно больше, видно будет по цене)

Сайт новостного характера.

В Яндексе проиндексировано 7 тысяч страниц, в Google 4,5.

В ICQ и в Приват не писать!!! Предложения писать тут.

Пишем цену! Предложения без цены будут отклонятся.

17 лет назад
uadeveloper
Алексей 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров