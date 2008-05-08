Есть ряд своих проектов (разработка сайтов, граф. дизайн и т.д.). Интересует партнерство к сео-компаниями и оптимизаторами. Суть его: Мы - даем Вам клиентов, за %. Вы выводите их в топ. Все довольны. ...
Нужен прогон по доскам объявлений
Нужен прогон по доскам объявлений. Доски д.б. популярными. Интересует тематика. Мода, одежда.
Выслушаю ваши предложения, выберу исполнителя и мы с ним будем сотрудничать.
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