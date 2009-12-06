Поднять тиц и pr у сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок194 просмотра
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Нужно поднять тиц с нуля хотя бы до 20 и pr с 0 до 2.

пишите сколько будет стоить. выбранному исполнителю дам адрес сайта.

14 лет назад
druid2009
Евгений 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад