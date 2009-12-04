Требуется оценка выдачи

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maketnaya-masterskaya.ru

как объяснить (по запросам за месяц отличаются почти в 100раз)

по ключу : макет :

на 63 месте в яндексе по питеру

по ключу : архитектурные макеты :

на 67 месте в яндексе по питеру

и по ключу макет - ссылается на страницу Контактов, где слова макет НЕТ...

почему не на главную ссылается?