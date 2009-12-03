Требуется подобрать ключевые слова для сайтов

Сайт - lkz Точка kz Ключевики: 1. Биогаз 2. биогазовые установоки 3. Строительство биогазовых установок Сайт должен выводится в google.kz, google.ru, yandex.kz, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru ВНИМАНИЕ ! Ключевые слова обновлены. Пожалуйста сразу указывайте общие сроки и стоимость.
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Требуется помощник seo-оптимизатора
требования:
1) Общение по ICQ
2) Быть в сети с 9 до 19 по МСК
3) Оперативное выполнение заданий
основное что нужно делать, это составление семантического ядра для сайтов
Предпочтение будет отдаваться кандидатам с маркетинговым мышлением и аналитическими способностями
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