Требуется подобрать ключевые слова для сайтов

Требуется помощник seo-оптимизатора

требования:

1) Общение по ICQ

2) Быть в сети с 9 до 19 по МСК

3) Оперативное выполнение заданий

основное что нужно делать, это составление семантического ядра для сайтов

Предпочтение будет отдаваться кандидатам с маркетинговым мышлением и аналитическими способностями