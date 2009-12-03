Продвижение сайта braindumps.com.ua

Необходимо продвигать сайт любыми, но легальными способами и привлекать целевой трафик. Не используя нагон трафика.

* Ссылки на профильных форумах

* обмен ссылками (с профильными сайтами)

* поднятие ПР

* поднятие результатов в поисковиках и пр

* Оптимизация контента

* Ваши пункты я не сильный спец.

Результат будет просматриваться по статистике от гугла и внутренней. К обоим из них вы получите доступ. Так же возможно получить доступ к внутренней системе управления, для оптимизации контента, вплоть до php кода.

Сейчас у сайта ~250 уникальных хостов в день.

Базовая оплата в месяц $100 в случае если есть минимальная тенденция вверх (Первые два месяца +50 хостов, т.е. 300 и 350 уникальных хостов в день на конец месяца, дальше +100)

+ к оплате $10 за каждые 100 дополнительных хостов. Т.е. если через 6 месяцев у сайта будет 1250 уникальных хостов, то плата в месяц будет составлять $100 база + $100 (1250-250)/10

Количество хостов в день будет считаться средним за месяц.

Каждый месяц нужно отослать список, того, что планируется сделать за след. месяц и что было достигнуто в предыдущем. В виде:

Понять ПР главной до такого-то значения

Достигнуть столько-то переходов с профильных сайтов и форумов.

Поднять позиции сайта в таких-то поисковиках до таких-то позиций по таким-то запросам.

Оптимизировать контент под нужное процентное соотношение ключевых слов на странице.

Написать оптимизированные контентные страницы, для индексации под такие-то ключевые слова.