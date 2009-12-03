Продвижение сайта braindumps.com.ua

Продвижение сайта по запросу photographer in NYC / for Tourists выведение на первую стр гугл.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвигать сайт любыми, но легальными способами и привлекать целевой трафик. Не используя нагон трафика.
* Ссылки на профильных форумах
* обмен ссылками (с профильными сайтами)
* поднятие ПР
* поднятие результатов в поисковиках и пр
* Оптимизация контента
* Ваши пункты я не сильный спец.
Результат будет просматриваться по статистике от гугла и внутренней. К обоим из них вы получите доступ. Так же возможно получить доступ к внутренней системе управления, для оптимизации контента, вплоть до php кода.
Сейчас у сайта ~250 уникальных хостов в день.
Базовая оплата в месяц $100 в случае если есть минимальная тенденция вверх (Первые два месяца +50 хостов, т.е. 300 и 350 уникальных хостов в день на конец месяца, дальше +100)
+ к оплате $10 за каждые 100 дополнительных хостов. Т.е. если через 6 месяцев у сайта будет 1250 уникальных хостов, то плата в месяц будет составлять $100 база + $100 (1250-250)/10
Количество хостов в день будет считаться средним за месяц.
Каждый месяц нужно отослать список, того, что планируется сделать за след. месяц и что было достигнуто в предыдущем. В виде:
Понять ПР главной до такого-то значения
Достигнуть столько-то переходов с профильных сайтов и форумов.
Поднять позиции сайта в таких-то поисковиках до таких-то позиций по таким-то запросам.
Оптимизировать контент под нужное процентное соотношение ключевых слов на странице.
Написать оптимизированные контентные страницы, для индексации под такие-то ключевые слова.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуется продвижение сайта автомематики, по ВЧ запросам, (пример: купить авто, продать авто, авто итд). Пишите четко: сроки, цена, методы. Будем работать тока с профессионалами, подтвердившими свою квалификацию.Закрыт14 лет назад
- $500
Продвижения саита в google.com yandex.ru yahoo.com msn sait traderise.com B2B zaprosi top 10 v google (50 Keywords) Keyword Research Optimization of Title, Description & Keyword tags mage Alt Tag Optimization H1/H2 Tag Optimization Content Optimization XML Sitemap Creation & ...Закрыт14 лет назад
Внимательно прочитайте нижеследующий текст, прежде чем делать предложение. Есть сайт http://imagec.ru Аукцион радио товаров. Стоит реклама от бегуна. Нужно привлечь посетителей, которым этот сайт на самом деле интересен. Без услуг сайтов платных кликов. Бегун не разрешает это делать. Прошу ...Закрыт14 лет назад
- $250
Предоставлю статью, ее нужно будет размножить качественно и разместить через любую биржу навсегда. В статье 2 ключевые фразы. Размещение на биржах будет на новом специально созданном аккаунте. Конкретный выбор бирж, площадок, механизма работы на усмотрение исполнителя. Предпочтение фрилансерам с ...Закрыт14 лет назад
Необходимо сайт www.gayirk.net/shop/ вывести в ТОП 5 яндекса. Писать только сюда свои пердложения по срокам и цены.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Здраствуйте дорогие фрилансеры .Требуется опытный человек который поможет продвинуть интернет магазин с очень уникальными товарами .пишите ваши методы и сроки Адрес самого ресурса ( lapo4ka.intwaystore.com )Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Поднять тиц сайтаЗакрыт14 лет назад
- $50
Делаю конкурс на слоган для сайта. Нужно распиарить в блогосфере. Цель - побольше участников. Расскажите как и стоимость.Закрыт14 лет назад
Сайт www.m-lift.ru Интересует продвижение в Яндекс и Гугл в первую десятку. Ключевики - до 20 штук. Вот основные: реклама в лифтах расклейка в лифтах реклама в подъезде расклейка объявлений проведение промоакций Обязательно расчитывайте стоимость по фразам. Обязательно УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт14 лет назад