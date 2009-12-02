Продвижение сайта рекламного агентства

Поисковые системы (SEO)Закрыт21 заявка293 просмотра
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Сайт www.m-lift.ru

Интересует продвижение в Яндекс и Гугл в первую десятку.

Ключевики - до 20 штук.

Вот основные:

реклама в лифтах

расклейка в лифтах

реклама в подъезде

расклейка объявлений

проведение промоакций

Обязательно расчитывайте стоимость по фразам.

Обязательно УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!

14 лет назад
an3537
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв