Продвижение форума в GOOGLE AdWords в Украине

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка219 просмотров
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Интересует продвижение сайта в AdWords в Украине - форум http://console-forum.com.ua/

Также и глобальное продвижение и раскрутка

Задача - отображение картинки и рекламы форума на популярных ресурсах Украины,похожих по тематике

Пример требуемого -вот как на американском сайте http://i.piccy.info/i4/75/8d/26942be0b8dd4c4dabcbc53599a4.jpeg

14 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад